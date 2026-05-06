この記事をまとめると ■田んぼや畑に落ちると作物被害や土壌補修で高額請求になる可能性がある ■1反あたり数十万〜100万円超の事例もあり条件次第でさらに増額する ■対物無制限の任意保険なら補償されるが条件次第で自己負担もあり得る 「田んぼダイブ」で発生するリアルな損害額 春らしくなって、もうすぐ全国的に田植えの時期。そんな時期に限って、ちょっとローカルなエリアに行くと、田んぼにダイブしているクルマを見か