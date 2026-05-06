「エンゼルス４−３ホワイトソックス」（５日、アナハイム）ホワイトソックスは接戦に敗れ、首位浮上に失敗した。村上宗隆内野手は途中出場で２打数１安打。２試合連続アーチはならず、チームの勝率５割復帰へ導くことはできなかった。村上はこの日、４月７日のオリオールズ戦以来、２５試合ぶり２度目のベンチスタートとなった。相手先発が左腕だったため、休養を優先した形となった。それでも２点を追う六回２死一塁の場