「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京−千葉」（６日、味の素スタジアム）ＦＣ東京のスタメンが発表され、右ハムストリング肉離れで離脱していた日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、負傷後初のベンチ入りを果たした。５月１５日に行われるＷ杯北中米大会のメンバー発表まで残り９日。最後のアピールに間に合った。長友は開幕から好調をキープしていたが、３月１４日の試合中に負傷交代。右ハムストリング肉離れと診断されて