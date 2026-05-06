歌手西川貴教（55）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後7時）に出演。海外でのハプニングを明かした。番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。西川は「海外で公演がありまして、ブラジルのサンパウロで公演をさせていただくっていうので、いったんニューヨークに飛んで、トランジットしてそこから真下に降りて行く。合計40時間ぐらい」と長旅だったことを明かした。その後について「無事にニューヨーク着きま