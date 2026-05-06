米軍がホルムズ海峡を封鎖する中、一部の米メディアが「イランが機雷を装着したイルカを配備準備している」と報じた。しかし、米国防総省は５日、その報道について「レーザービームを搭載したサメのような話」と否定した。米メディア・ＵＳＡトゥデーが５日、報じた。国防総省の５日の会見で、ダン・ケイン統合参謀本部議長は、機雷イルカについて聞いたことがないとして「まるでレーザービームを搭載したサメみたいな話でしょ