人気ユーチューバーのヒカルが６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ユーチューバーを目指す若者にアドバイスを送った。ヒカルは「ＹｏｕＴｕｂｅｒが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく同じ時期に始めた人気ＹｏｕＴｕｂｅｒの大半はもう活躍していないどんどんと消えていく」と述懐。ユーチューバーという仕事について「成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることは