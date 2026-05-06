左手骨折で戦線を離脱していたソフトバンクの杉山一樹投手（２８）が６日、出場選手登録されて一軍に合流した。西武戦（ベルーナ）の試合前練習に姿を現した杉山。アップをするナインのもとへ行くと、深々と頭を下げた。自らの投球にフラストレーションを溜めてベンチを殴打しての骨折。右腕は「今回の件は前向きにとらえられていない」と神妙な面持ちで語りながらも「戦力にならないと。やるしかない」と決意を口にした。ま