ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が６日の西武戦（ベルーナ）に「４番・ＤＨ」で５試合ぶりにスタメン復帰を果たした。柳田は１日の楽天戦（みずほペイペイ）で右ヒザに死球を受けて途中交代。「骨挫傷」の診断を受けて４試合欠場が続いていた。試合前練習ではキャッチボールやフリー打撃を行った。また、５日の西武戦で今季初スタメンを果たした庄子雄大内野手（２３）は「９番・二塁」で２試合連続の先発出場。捕手に