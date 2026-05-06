◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人は６日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。今季初めて１〜８番の野手は２試合連続全く同じ並びとなった。５日に決勝３ランを放った大城卓三捕手が今季初めて４試合連続のスタメンとなり、リーグトップの５勝目を目指す竹丸和幸投手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）キャベッジ２（中）松本３（遊）泉口４（三）