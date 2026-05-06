子どもの看病をしていると自分も感染してしまう、なんてこともありますよね。筆者も息子が胃腸炎になった際、看病をしていた自分自身まで体調を崩してしまいました。普段であれば夫に頼ることも出来るのですが、運悪くこの時は出張中。体調が悪化する中で助けを求めるか、耐え忍ぶか、悩んで下した決断についてご紹介いたします。 息子の看病中に私まで体調不良でダウン！ 助けを求めるべきか悩み下した決断は……⁉