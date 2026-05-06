◆パ・リーグオリックス―ロッテ（６日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。今季４度目の同一カード３連勝を狙うオリックスは、プロ５年目の野口が「７番・遊撃」で４月２８日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）以来となる先発出場。紅林、太田、中川はベンチスタートとなった。【オリックス】１番・三塁宗２番・中堅渡部３番・左翼西川４番・一塁シーモア５番・ＤＨ森友６番・二塁宜保７番・遊撃野口