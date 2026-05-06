◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・高橋遥人投手が、チームの投壊を止める。４日に先発した門別が５回５失点と崩れ、５日に先発した早川も４回途中６失点（自責点５）とノックアウトを食らった。自身は２戦連続完封勝利中。無双投球は続くか。大きな期待を背にマウンドへと向かう。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅高寺２番・二塁中野３番・右翼森下４番・