俳優のエド・ウェストウィックが、父親になってから「忍耐と優しさの新たなレベル」を学んでいることを明かした。「ゴシップガール」で知られるエドは妻で女優のエイミー・ジャクソンとの間に2025年3月、息子のオスカー君が誕生。現在、父親としての日々は「超現実的で脳が揺さぶられるような体験」だという。 【写真】濃厚ラブシーンかと妊娠した女優妻のお腹をやさしく触るエド プリンシプル誌