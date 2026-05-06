ゴー・アヘッドFWシヴァーツェンが三戸舜介を倒したあと退場MF三戸舜介が所属するオランダ1部スパルタ・ロッテルダムは現地時間5月3日にエールディヴィジ第32節でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦。三戸が先制ゴールを決めるも、試合は2-2で引き分けに終わった。試合終了間際には三戸の突破を手を使って止め、さらにボールを大きく蹴りだした相手選手が立て続けのイエローカードを受けて退場となった。スパルタは前半アディシ