記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月16日・17日に静岡市の駿府城公園で第2回開催約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を2日間にわたって提供MEGARYUのMEGAHORNによるステージ出演やファイヤーパフォーマンスなど、食以外のエンタメも充実 畜産肉から魚肉・果肉まであらゆる「肉」をテーマに全国各地の美食が一堂に集まる西日本最大級の野外グルメイベントが、静岡に帰ってきます。G