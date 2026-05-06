ヨーロッパ最大級のアジア映画祭として知られる第28回ウディネ・ファーイースト映画祭（イタリア）の授賞式が3日（現地時間）、開催された。 同映画祭には、タレント・MEGUMIプロデュース、女優・片山友希主演、木村太一監督作の「FUJIKO」がメーンコンペティション部門に出品され、最高賞にあたるゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry Award）と、ブラック・ドラゴン・特別観