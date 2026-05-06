The Rolling Stonesが、最新スタジオアルバム『フォーリン・タングス（Foreign Tongues）』を7月10日にリリース。また、あわせてトレイラー映像が公開され、収録曲「イン・ザ・スターズ（In The Stars）」と「ラフ・アンド・ツイステッド（Rough and Twisted）」が先行配信された。 （関連：【映像あり】The Rolling Stones、最新スタジオアルバム『フォーリン・タングス』トレイラー）