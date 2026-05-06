３月14日のJ１百年構想リーグ第６節・水戸戦で負傷。右ハムストリング肉離れと診断されたFC東京の長友佑都は以後、戦列から離れていた。２か月近くも離脱していた39歳が、ようやく復帰を果たした。５月６日に行なわれる15節・千葉戦でベンチメンバー入り。クラブの公式Ｘでも伝えられると、ネット上では以下のような声があがった。 「長友おかえり！」「長友、復帰キター」「え、長友ベンチおるやん！」「長友と長倉が帰