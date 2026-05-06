タレントの板野友美さんは5月5日、自身のInstagramを更新。娘とのゴールデンウイークの様子を披露しました。【写真】板野友美、娘とのGWショット「私のゴールデンウィーク」板野さんは「私のゴールデンウィーク」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。鹿にエサをあげる娘の姿や板野さんの私服姿、豪華な手作り料理など親子でゴールデンウイークを楽しんだ様子を披露しています。この投稿にコメントでは「超かわいいともちん親子