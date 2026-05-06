■MLBエンゼルス4ー3ホワイトソックス（日本時間6日、エンゼル・スタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのエンゼルス戦、6回代打として出場。途中出場で2打数1安打、代打での初ヒットも8回逆転のチャンスで空振り三振に怒りの表情。チームは3対4と1点差で敗れて、またも5割復帰とはいかなかった。4月7日以来、2度目のベンチスタートとなった村上、2対4と2点を追う6回、2死一塁でメジャー2度目となる代打での登場