大手小売企業などが、特殊な繊維で血行を促し、疲労回復効果をうたう衣料「リカバリーウェア」を強化している。人口減少などで衣料品市場が縮小する中、付加価値の高い商品として需要が見込まれるからだ。日常だけでなく、母の日（５月１０日）や父の日（６月２１日）のプレゼントとしての購入も期待している。（石川泰平）１週間で１２０万着総合スーパー「イオン」などを展開するイオンリテールは２月、肌着だけだったリカバ