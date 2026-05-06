◇インターリーグドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦で大谷翔平投手（31）が先発し、今季最長7回を投げ4安打2失点8奪三振も打線が振るわず、接戦を落とした。打線は初回2死一、二塁の好機を逃すと、4回2死満塁ではロハスが遊ゴロに倒れ無得点。相手先発で昨季ヤクルトでプレーしたランバートに7回まで散発3安打無得点に終わった。8回に相手2番