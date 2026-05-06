ブラジルの州立学校で13歳の男子生徒が銃を乱射し、女性職員2人が死亡したほか、別の職員と生徒も負傷した。ブラジル西部アクレ州などによると、5日、リオブランコ市の州立学校で13歳の生徒が銃を乱射し、女性職員3人と女子生徒1人のあわせて4人が撃たれた。このうち職員2人が死亡し、別の職員1人と生徒1人が病院に搬送された。男子生徒は自宅から義理の父親の拳銃を持ち出して犯行に及んだとみられ、銃撃後、警察に出頭し、身柄を