タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ミンティアシャカシャカキーチェーン リターンズ」を2026年5月（5月4日週発売）より発売する。全7種で価格は300円。2026年5月（5月4日週発売）発売「ミンティアシャカシャカキーチェーン リターンズ」(全7種・300円)「ミンティアシャカシャカキーチェーンリターンズ」は、シャカシャカとなる音までもリアルに再現された「ミンティア」のキーチェーン。1996年に発売された初代からリ