タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「プラレールキーホルダー4」を2026年5月（5月11日週発売）より発売する。全5種で価格は300円。2026年5月（5月11日週発売）発売「プラレールキーホルダー4」(全5種・300円)「プラレールキーホルダー4」は、ボリューム感のあるプラレールキーホルダーの第4弾。ごろんとした手のひらサイズで、バッグやリュックなどの持ち物につけて楽しめるボールチェーン仕様。プラレールロゴが入った