日常的に車を利用する人にとって、ガソリン価格の高騰は家計に直結する深刻な問題です。節約のために、ハイオク指定車にレギュラーガソリンを入れた経験がある人もいるかもしれません。 しかし、その状態を続けると車にどのような影響があるのでしょうか。本記事では、ガソリン価格の最新動向やレギュラーとハイオクの違いなど、ガソリンに関する疑問を解説します。 ガソリン価格は「激変緩和措置」の