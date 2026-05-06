映画館で流れるあのオープニング映像。開幕のワクワク感をそのまま持ち帰れるようなグッズが、このほどカプセルトイ化されました!＼先行公開/2026年8月頃発売予定「東映ヒストリカル グッズコレクション」. ▼6個パック 予約開始https://info.kenelephant.co.jp/3PFEvXQ. 価格カプセルトイ 1個 400円ブラインドボックス 1個 440円. ※開発中につき内容が変更となる可能性があります。 (@kenelestaffより引用)「東