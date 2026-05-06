人気漫画家「あらゐけいいち」の独特の世界観を完全再現したカプセルトイが8月に登場。SNSでは早くも注目が集まっています。🆕✨2026年8月発売商品🆕✨🟡🟡🟡カプセルトイ🟡🟡🟡「あらゐけいいちの立体」大人気コミック「日常」や「CIT」のあらゐけいいち氏の世界観を立体で完全再現💫存在感のあるボリューム感は必見です!カプセルトイ専用筐体にて20