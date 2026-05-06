BTSがアメリカ・ビルボードの「グローバル」チャートで6週連続トップ3を守り、長期独走体制に入った。5月5日に発表されたアメリカ音楽専門メディア・ビルボードの最新チャート（5月9日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、「グローバル（米国を除く）」「グローバル200」でそれぞれ2位に入った。【写真】JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付け特に「グローバル200」では、先週より1ラン