【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの小倉優子が5月5日、自身のInstagramを更新。せいろを使った料理を公開した。【写真】42歳3児のママタレ「贅沢で美味しそう」缶詰活用したヘルシーせいろ料理◆小倉優子、せいろ蒸し料理を公開小倉は「せいろを買ってから、焼売と蒸しパンをよく作っています」とつづり、せいろの中に並んだ焼売の写真などを投稿。ホタテの貝柱水煮缶を使用したという焼売や、さつまいもの甘露煮を入れた蒸し