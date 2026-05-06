事故があった漁船（水島海上保安部提供） 水島海上保安部によりますと、6日午前5時半ごろ、岡山県倉敷市下津井の六口島北側の海域で、漁船に乗っていた男性（51）の右手がロープと船体に挟まれ、薬指の第一関節を切断しました。 男性は倉敷市の医療機関に搬送されましたが、命に別状はありません。 当時、漁船はこませ網漁業の操業中で、ロープにつながった錨を揚げていました。男性の他に男性船長（56）ら2