◆ＦＭＷＥ「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレスｉｎ堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」（５日、堺・大浜相撲場）“邪道”大仁田厚が主宰する「ＦＭＷＥ」は５日、大阪・堺市の大浜相撲場で「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレスｉｎ堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」を開催した。４回目となる大会は、「こどもの日スペシャル」と題し、高校生以下は１００円で自由席観戦。メインイベント