毎年4月末から5月にかけて、パリ15区のポルト・ド・ヴェルサイユに巨大な祭典が戻ってくる。フォワール・ド・パリ。1904年の創設以来120年以上の歴史を持つフランス最大の総合見本市だ。【画像】パリ伝統の見本市に、最新EVと内燃機関スポーツカーが共存する（写真33点）その起源は19世紀末のパリ万博に連なる。当初は農業・工業製品の取引の場として出発したこの催しは、やがてフランス市民の消費生活そのものを映す鏡へと変容し