ナチュラルなのに、どこか惹きつけられる“うるみアイ”。そんな理想の目元を叶えてくれる新作が、レブロンから登場します。2026年5月11日（月）発売の『レブロン スキン シマー シャドウ』は、透明感と奥行きを同時に演出できる4色パレット。肌に溶け込むような発色と繊細なきらめきで、毎日のメイクがぐっと楽しくなる予感です♡ 透明感と立体感を叶える新質感 『レブロン スキン シマー シャドウ』は、