◇ア・リーグホワイトソックス3―4エンゼルス（2026年5月5日アナハイム）ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でエンゼルスと戦い、接戦を落として勝率5割復帰はならなかった。試合中に同地区のタイガース、ガーディアンズがともに敗れたため、勝てば首位に立つところだったが、次戦以降に持ち越しとなった。村上宗隆内野手（26）は代打から途中出場し、2打数1安打を記録。今季の成績は打率.244、14本塁打、28打点