首都高速道路が「首都高」公式Xにて、高速道路での“危険な行為”を紹介。注意を呼び掛けている。【写真】「ギャアァアア」子どもが悲鳴…高速道路での“実話”イラスト6日までの投稿で「首都高上で降車するのは大変危険です」と、イラストを添えて紹介。イラストには「高速道路上での降車は命を脅かす危険な行為です。たとえ渋滞中であっても このような行為は絶対にやめてください！」と書かれており、「パパ！高速道路にヒ