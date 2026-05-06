タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・アイドルコスチューム姿を披露した。「#SGT第2戦in富士」などとつづり、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦での「D'stationRacing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」のショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「髪型もコスも最高に可愛いですNo.1アイ