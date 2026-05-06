ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が5日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。バンドマンと付き合うなと訴えた。「俺、北海道でイベンターのアルバイトやってたんで。よくミュージシャンの送迎やってた。だから、本当に『3B』って言うじゃん。バーテンダー、美容師、バンドマンと付き合うなって言うじゃん。バンドマンは本当にやめた方が