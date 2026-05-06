「えっ…知らない！」道路脇の“青いスラッシュ”標識に戸惑いの声！日常的にクルマを運転していても、すべての道路標識の意味を完璧に記憶している人は意外と少ないかもしれません。とくに、メインの標識（本標識）の近くに小さく添えられている「補助標識」は、走行中にパッと見ただけで意味を思い出すのが難しいことがあります。【画像】「えっ…知らない！」 これが忘れがちな「道路標識」の意味です（31枚）なかでも多