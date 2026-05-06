私（マホ、30代）は第2子を妊娠中です。祖母（カツエ、87歳）が入院したため、私や両親は祖母のお見舞いや祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をするようになりました。一方、叔父（エイジ、57歳）夫婦は祖母に可愛がられてきたのに、お金の援助も介護サポートもしないどころか祖父母に連絡しなくなったそうです。祖母は叔父夫婦に落胆しています。叔父は私に「金目当てで祖父母の世話をしている」と言ったことを謝罪してきましたが、