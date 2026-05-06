◇NBA西PO準決勝・第1戦レイカーズ90−108サンダー（2026年5月5日ペイコム・センター）レイカーズの八村塁（28）が5日（日本時間6日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第1戦の敵地サンダー戦に先発出場。3本の3Pシュートを決めるなど得点の躍動。しかしチームは前半からリードを許す苦しい展開で黒星発進となった。「もっとちゃんとコミュニケーションを取らないといけない」試合後に八村はチームの反省点を挙げた。昨季