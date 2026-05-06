阪神と阪神ＯＢ会のコラボイベント「甲子園トライアルベースボール」が６日、兵庫県西宮市内の甲子園球場で開催された。野球未経験の子どもおよび保護者の野球体験イベント、タイガースアカデミー生を対象とした野球教室が行われて豪華ＯＢ陣が参加した。１部の野球体験イベントでは複数のグループに分かれて手投げ野球や、キャッチボールなどを実施。参加者は笑顔で甲子園の土を踏みながら野球に触れた。糸井嘉男氏（４４）と