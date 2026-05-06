フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクレオタードで“鯱（しゃちほこ）ポーズ”を披露した。「乗ってく？」とつづり、ピンク・レオタード＆黒タイツ姿で体をのけ反らしているポーズの写真をアップ。ハッシュタグで「ヨガ」「インストラクター」「ヨガインストラクター」「yoga」「fitness」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「笑顔が素敵」「素敵なShot