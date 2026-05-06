ウクライナ国境から遠く離れたロシアのチュバシ共和国が長距離攻撃を受けた/Mapbox（CNN）ロシアのチュバシ共和国で5日、長距離ミサイルとドローン（無人機）による攻撃があり、2人が死亡した。国境から960キロ以上離れたロシア領内深くを標的としたウクライナによる異例の攻撃だった。ロシア国営通信RIAノーボスチによると、この攻撃でさらに34人が負傷し、その中には子供1人も含まれている。チュバシ共和国はミサイルとドローン