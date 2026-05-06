「エンゼルス４−３ホワイトソックス」（５日、アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が八回２死一塁の第２打席で空振り三振に倒れた。それでも初球には右翼ポール際へ特大のファウルを放った。初球の内角高めスライダーを完璧に捉えた。打球は右翼ポール際へ美しい放物線を描いて伸びていった。打席で体を傾けながら打球を見つめた村上。だが惜しくも右翼ポール際の右側に切れた。この打球にスタンドは騒然。わと