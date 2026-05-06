◇インターリーグドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。今季最長となる7回を投げ、4安打2失点8奪三振と力投も援護に恵まれず2敗目を喫した。試合後の主な一問一答は以下の通り。──2失点の投球内容を振り返って。「（点を）取られたのはホームランだったので、それ以外は良かったですけど、逆に言えば1本が1点につ