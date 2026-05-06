歌手・タレントの中川翔子さんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。歌手活動20周年を記念したバースデーライブについて綴りました。【写真を見る】【 中川翔子 】『歌手活動20周年のバースデーライブ』を終え「ママアドレナリンでまくり！」「20周年まで歌い続けられたのはミラクルです」5月5日に41歳の誕生日を迎えた中川さんは「しようこはレベルがあがった！」と投稿。5日に開催した『歌手活動20周年のバースデーライブ』