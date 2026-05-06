『オルカン思考 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』は、個人投資転換期の今、注目される「全世界株式(オール・カントリー)、通称「オルカン」を生み出した代田秀雄氏による初めての著書です。投資の基本に加え、得た資産をどう使うかという“出口戦略”まで丁寧に解説しています。本書の一部を抜粋してご紹介します。○市場全体に投資するタイプのインデックスファンドに投資しています。オルカン以外では、S&P500