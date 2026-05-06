ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地ヒューストンでのアストロズ戦で打者を封印して臨み、先発投手として７回８９球を投げて４安打２失点、８奪三振の力投を見せながら今季２敗目（２勝）を喫した。わずかな?制球ミス?が命取りとなった。２回先頭のウォーカーには９７・７マイル（約１５７キロ）、３回一死からは９８・７マイル（約１５８・８キロ）のフォーシームを痛打された。いずれも捕手のスミ