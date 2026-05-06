● 多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。「100m防水」の腕時計は、水深100mまで潜れる? 潜れない?腕時計のスペックには「防水性能」というものがあります。例えば「100m防水」のブライトリング「クロノコルト A73350」を